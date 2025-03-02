Фирменный модем в iPhone 16e прошел тестирование

Обзоры нового iPhone 16e, оснащенного разработанным Apple модемом C1, указывают на неожиданно высокие показатели производительности, сопоставимые с модемами Qualcomm Snapdragon. То есть первоначальные опасения о значительном отставании C1 от решений Qualcomm не подтвердились.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на рецензии других СМИ.

Хотя C1 не поддерживает сверхбыстрые сети mmWave 5G в США, тесты демонстрируют 5G-скорости, аналогичные Snapdragon X71, используемому в моделях iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

Ранние обзоры подчеркивают отсутствие заметной разницы в производительности между C1 и X71. В частности, Эллисон Джонсон из The Verge не зафиксировала существенных различий в ходе тестирования iPhone 16e и стандартного iPhone 16 с модемом Qualcomm в сети Verizon. Аналогичные наблюдения были сделаны Джоном Веласко из Tom's Guide, который в ходе "скоростных тестов" в Нью-Йорке также не обнаружил значительного превосходства модемов Qualcomm.

Некоторые тесты и вовсе показали превосходство C1 над конкурентом. Дейв Ли (YouTube-канал Dave2D) зафиксировал преимущество iPhone 16e в скорости загрузки 5G на 30-40 Мбит/с по сравнению с iPhone 16 Pro Max в сети Bell в Торонто.

Более детальные лабораторные исследования, проведенные китайским каналом Geekerwan, подтвердили паритет между iPhone 16e и iPhone 16.

Apple заявляет, что модем C1 является самым энергоэффективным модемом iPhone на сегодняшний день, утверждая о 25-процентном преимуществе в энергоэффективности по сравнению с модемами Qualcomm. Тесты Geekerwan подтверждают эти данные, зафиксировав среднее энергопотребление iPhone 16e на уровне 0.67 Вт против 0.88 Вт у iPhone 16.