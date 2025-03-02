https://news.day.az/world/1733907.html Лондон не смог переубедить США Британские чиновники не смогли убедить администрацию США возобновить переговоры с Украиной по сделке о полезных ископаемых. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az.
Лондон не смог переубедить США
Британские чиновники не смогли убедить администрацию США возобновить переговоры с Украиной по сделке о полезных ископаемых.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az.
Согласно информации, в Вашингтоне отклонили просьбу Лондона, заявив, что американскому руководству необходимо время, чтобы "остыть" после инцидента.
Переговоры сорвались после напряженной перепалки между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме. Источники утверждают, что в частном порядке администрация США дала понять: для восстановления отношений Зеленскому придется публично извиниться за случившееся.
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