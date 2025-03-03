Азербайджан продолжает оставаться ключевым поставщиком газа для Болгарии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев на приеме по случаю Национального дня Болгарии в Баку.

Выступая на мероприятии, Фариз Рзаев подчеркнул важность энергетического сотрудничества между двумя странами.

"Азербайджан обеспечивает более 50 процентов потребления газа в Болгарии. Мы рассматриваем энергетику как стратегический сектор и стремимся к дальнейшему укреплению наших отношений в этой области", - отметил он.

Замминистра также добавил, что Болгария стала важным транзитным узлом для транспортировки азербайджанского газа в Европу, что является успешным примером двустороннего партнерства.

"Энергетическое сотрудничество является основой нашего стратегического партнерства, и мы надеемся на расширение взаимодействия в этой сфере", - сказал он.