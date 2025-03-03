https://news.day.az/politics/1734209.html ООН нацелена на дальнейшее сотрудничество с Азербайджаном ООН подтвердила свою приверженность сотрудничеству с правительством Азербайджана в поддержку приоритетов развития страны, передает Day.Az. "Ровно 33 года назад, 2 марта 1992 года, Азербайджан стал членом ООН и с тех пор активно участвует в многосторонних инициативах.
ООН нацелена на дальнейшее сотрудничество с Азербайджаном
ООН подтвердила свою приверженность сотрудничеству с правительством Азербайджана в поддержку приоритетов развития страны, передает Day.Az.
"Ровно 33 года назад, 2 марта 1992 года, Азербайджан стал членом ООН и с тех пор активно участвует в многосторонних инициативах. ООН остается привержена партнерству с правительством Азербайджана для продвижения национальных приоритетов развития. Тесное взаимодействие является залогом устойчивого прогресса", - говорится в публикации организации в соцсети X.
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