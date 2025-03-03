https://news.day.az/world/1734230.html Турция с нетерпением ожидает достижения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией - Эрдоган Мы активизировали наши усилия по достижению процветания и стабильности на Южном Кавказе. Как передает Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на ифтаре с участием послов.
Турция с нетерпением ожидает достижения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией - Эрдоган
Мы активизировали наши усилия по достижению процветания и стабильности на Южном Кавказе.
Как передает Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на ифтаре с участием послов.
"По мере продвижения процесса нормализации отношений с Арменией мы с нетерпением ожидаем достижения соглашения, которое позволит установить прочный мир между Азербайджаном и Арменией", - сказал Президент Турции.
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