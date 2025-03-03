Оник Гаспарян сказал, что главная цель — это аэропорты Азербайджана

Было принято решение нанести удары по военным объектам в глубине территории Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал обвиняемый в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа Араик Арутюнян во время дачи показаний на заседании суда в Баку.

"Ракетами или из артиллерийских установок. По сути, военно-политическая вертикаль начиналась с "начальника штаба" "армии обороны Карабаха". Из заявлений Левона Мнацаканяна, сделанных некоторое время назад, мне стало ясно, что следствие в курсе, какими полномочиями он обладал и что мог сделать. Я не знал, у кого какие полномочия, какое оружие следует использовать, что будет сделано и так далее. Когда я спросил Оника Гаспаряна, обоснованы ли эти решения, он сказал мне, что да, азербайджанские аэропорты являются нашей главной целью, и мы должны уничтожить эти цели", - сказал он.