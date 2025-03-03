О том, чего я не желаю Фолькеру Тюрку

Автор: Акпер Гасанов

Верховный комиссар ООН по правам человека потребовал немедленного освобождения "лиц армянского происхождения, произвольно удерживаемых в Азербайджане", сообщает посольство Армении в Швейцарии. Одно это предложение шокирует своим цинизмом и полным игнорированием реальности. Впрочем, имеет смысл полностью процитировать новость, которая является еще одним доказательством того, что мы живем в эпоху краха всех возможных морально-нравственных ценностей.

Итак, в своем докладе, представленном 3 марта на 58-й сессии Совета по правам человека в Женеве, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выделил проблемы всех лиц,"произвольно удерживаемых в Азербайджане, включая армян по национальности". Он отметил, что "они должны быть немедленно освобождены, и их права на справедливое судебное разбирательство должны быть полностью соблюдены".

Итак, что мы видим? Перед нами пример попытки искажения реальности путем подмены понятий. В Баку, на скамье подсудимых находятся лица, задержанные в ходе антитеррористической операции на временно оккупированной территории нашей страны в Карабахском экономическом регионе. Армения является страной, которая более четверти века игнорировала четыре резолюции Совета безопасности и Генеральной Ассамблеи.

Но об этом верховный комиссар ООН по правам человека не упомянул ни одним словом. Одного этого факта достаточно, чтобы понять, насколько предвзятой и возмутительной является его позиция. Кроме того, Фолькер Тюрк не обмолвился и о том, что Армения почти три десятилетия продолжая оккупацию 20% территории нашей страны и в результате этих действий армянской стороны свыше миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Азербайджан восстановил свои суверенитет и территориальную целостность вопреки позиции и планам всех трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и беззубости ООН, которая так и не смогла обеспечить реализацию собственных же резолюций. При этом, отмечу особо, против Армении, за все годы оккупации с ее стороны наших земель, не было введено никаких санкций.

И это обстоятельство дает основание Азербайджану не только справедливо указывать на вопиющий пример пресловутых "двойных стандартов", но и утверждать, что имело место фактическое поощрение оккупации наших земель, изгнанию оттуда наших сограждан, убийству наших стариков, женщин, детей. Никогда еще не было столь уместно и актуально выражение: "Прежде, чем читать проповеди, нужно чтить заповеди".

В данном случае, Фолькер Тюрк обязан вспомнить о том, каковы были причины и последствия армяно-азербайджанского конфликта и каковы были жертвы, принесенные Азербайджаном во имя торжества международного права, во имя реализации уже упоминавшихся выше четырех резолюций ООН. Я облегчу задачу циничному австрийцу и приведу соответствующую статистику.

Итак, в ходе Первой карабахской войны погибло 10.312 азербайджанских военнослужащих. Во время второй Карабахской войны, начавшейся 27 сентября 2020 года и продолжавшейся 44 дня, погибло 2 908 военнослужащих. А в ходе антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе Азербайджана погибло 192 наших военнослужащих. Все они погибли на территории Азербайджана, защищая суверенитет и территориальную целостность своей Родины.

Никто из них не погиб в Армении. И вот сейчас мы видим, как Верховный комиссар ООН по правам человека делает заявление, являющееся проявлением дичайшего неуважения к памяти наших шехидов!

Ему стоит напомнить о том, что в ходе антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе нашей страны было уничтожено более 20 единиц военной техники, более 40 орудий, более 30 минометов, 2 зенитно-ракетных комплекса, более 6 радиоэлектронных станций "Мартира" и другая военная техника.

Все это было завезено на временно оккупированные территории Азербайджана по просьбе тех, кто ныне находится в Баку на скамье подсудимых. Их права полностью обеспечены, о чем уже заявили многие из представителей карабахской хунты. И попытка Фолькера Тюрка оказывать давление на суд является не только аморальной и безнравственной, но и незаконной и бесполезной.

Нельзя создавать опасный прецедент. Потому, что завтра обвиняемые в таких же чудовищных преступления лица в иных странах, например кто-то из руководства так называемых "лнр" и "днр", которые принесли на мирную украинскую землю море слез и крови, также будут требовать своего освобождения. Азербайджан не позволит создавать такой прецедент. Справедливый суд над бывшими лидерами карабахской хунты будет продолжен и его решение будет сообразным обвинениям, выдвинутым против находящихся на скамье подсудимых.

При этом, я бы очень не хотел, чтобы герр Тюрк на себе испытал то, что испытывали азербайджанцы на протяжении очень долгого времени. Я не желаю ему увидеть 20% Австрии оккупированной, а миллион австрийцев ставшими беженцами и вынужденными переселенцами. Я не желаю ему увидеть руины огромного числа австрийских городов. Я не желаю ему оплакивать смерть огромного числа австрийских военнослужащих и мирного населения этой страны в ходе войн по восстановлению ее территориальной целостности.

Я не желаю ему прочувствовать то, что чувствуют ныне азербайджанцы после слов Тюрка в поддержку тех, кто обвиняется в чудовищных преступлениях против его страны и его народа. Но я желаю Верховному комиссару ООН по правам человека не увлекаться стремительным обесцениванием как своего реноме, так и статуса организации, которую он возглавляет.