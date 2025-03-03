Украина надеется на поддержку США на пути к миру, написал Президент Украины Володимир Зеленский в соцсети X, передает Day.Az.

"Мы продолжаем работу с партнерами. Уже состоялись переговоры, впереди - новые шаги. Очень важно, чтобы наша дипломатия была действительно содержательной, чтобы как можно скорее положить конец этой войне", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что стране необходим настоящий мир, и именно украинцы хотят этого больше всего.

"Потому что война разрушает наши города и поселки. Мы теряем наших людей. Нам нужно остановить войну и обеспечить безопасность. Мы работаем вместе с Америкой и европейскими партнерами и очень надеемся на поддержку США на пути к миру. Мир необходим как можно скорее", - добавил он.