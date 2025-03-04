Стармер озвучил 4 основных пункта для оказания помощи Украине

Любое новое соглашение о помощи Украине должно обязательно поддерживаться силой. Каждый народ должен взять на себя ответственность и, увеличив свою долю, внести свой вклад наилучшим образом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на BBC, об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Стармер также отметил, что лидеры на саммите пришли к соглашению по четырем важным вопросам.

Эти вопросы следующие: