https://news.day.az/world/1734238.html Стармер озвучил 4 основных пункта для оказания помощи Украине Любое новое соглашение о помощи Украине должно обязательно поддерживаться силой. Каждый народ должен взять на себя ответственность и, увеличив свою долю, внести свой вклад наилучшим образом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на BBC, об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Стармер озвучил 4 основных пункта для оказания помощи Украине
Любое новое соглашение о помощи Украине должно обязательно поддерживаться силой. Каждый народ должен взять на себя ответственность и, увеличив свою долю, внести свой вклад наилучшим образом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на BBC, об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Стармер также отметил, что лидеры на саммите пришли к соглашению по четырем важным вопросам.
Эти вопросы следующие:
- Продолжать поток военной помощи Украине, пока идет война, и усиливать экономическое давление на Россию.
- Любое постоянное мирное соглашение должно обеспечивать суверенитет и безопасность Украины, и Украина должна быть за столом переговоров для любых мирных обсуждений.
- В случае мирного соглашения европейские лидеры постараются предотвратить любое будущее вторжение России в Украину.
- Необходимо создать коалицию для защиты Украины и обеспечения мира в стране.
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