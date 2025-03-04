Азербайджанский гроссмейстер отдалился от лидеров на "Aeroflot Open"

В Москве продолжается международный шахматный турнир "Aeroflot Open".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанский гроссмейстер Айдын Сулейманлы в пятом туре уступил россиянину Алексею Гоганову. Он набрал три очка и идет 48-м. На полбалла меньше у Рявана Алиева.

Лидерство потерял Ян Непомнящий: участник встречи за мировую корону сыграл вничью с Бардией Данешвар (Иран).