https://news.day.az/sport/1734264.html

Азербайджанский гроссмейстер отдалился от лидеров на "Aeroflot Open"

В Москве продолжается международный шахматный турнир "Aeroflot Open". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанский гроссмейстер Айдын Сулейманлы в пятом туре уступил россиянину Алексею Гоганову. Он набрал три очка и идет 48-м. На полбалла меньше у Рявана Алиева.