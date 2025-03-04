https://news.day.az/sport/1734264.html Азербайджанский гроссмейстер отдалился от лидеров на "Aeroflot Open" В Москве продолжается международный шахматный турнир "Aeroflot Open". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанский гроссмейстер Айдын Сулейманлы в пятом туре уступил россиянину Алексею Гоганову. Он набрал три очка и идет 48-м. На полбалла меньше у Рявана Алиева.
Азербайджанский гроссмейстер отдалился от лидеров на "Aeroflot Open"
В Москве продолжается международный шахматный турнир "Aeroflot Open".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанский гроссмейстер Айдын Сулейманлы в пятом туре уступил россиянину Алексею Гоганову. Он набрал три очка и идет 48-м. На полбалла меньше у Рявана Алиева.
Лидерство потерял Ян Непомнящий: участник встречи за мировую корону сыграл вничью с Бардией Данешвар (Иран).
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре