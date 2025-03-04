На Земле ожидаются магнитные бури

Магнитные бури ожидаются на Земле в ночь на среду.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"По предварительным оценкам, плазменное облако средних размеров придет к Земле завтра около 20 часов по бакинскому времени. Наиболее вероятным (60%) сценарием, согласно расчетам, являются магнитные бури уровня G1 - G2 продолжительностью от шести до девяти часов, которые могут начаться в районе 21:00 - 22:00. Возмущения магнитосферы могут наблюдаться до середины 5 марта (среда)", - говорится в сообщении.

Степень возмущенности магнитного поля Земли измеряется по шкале мониторинга, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

По информации на сайте лаборатории, возможны полярные сияния, но "опускание аврорального овала к Москве и ниже при такой незначительной силе события пока считается невозможным".