Италия готова предоставить Алжиру новые инвестиции

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун и вице-премьер, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни обсудили в понедельник в столице североафриканской страны различные аспекты двустороннего экономического сотрудничества.

"Отношения между Италией и Алжиром очень прочные. Мы готовы двигаться вперед в деле укрепления этих отношений, простирающихся от политического до экономического сотрудничества, а также включающих сферу культуры", - цитирует Таяни алжирское радио, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы также обсудили различные аспекты экономического сотрудничества, особенно в области энергетики, инфраструктуры, строительства и агропромышленности. Мы готовы осуществлять новые инвестиции в Алжире и предоставить все наши ноу-хау", - добавил итальянский вице-премьер.

"Мы хотим поддержать преподавание итальянского языка в Алжире и хотим, чтобы в итальянских университетах училось больше алжирских студентов", - сказал он. По словам Таяни, он также обсудил с Теббуном тему "стабильности в Средиземноморском регионе и борьбу с торговлей людьми".

Алжир и Рим традиционно поддерживают тесные отношения, в том числе в экономической области. Италия, в частности, является крупным импортером алжирского природного газа.