Можно ли получить штраф за нарушение, зафиксированное дроном?

В социальных сетях активно обсуждается видеозапись, на которой, по утверждениям пользователей, нарушение правил дорожного движения водителем было зафиксировано с помощью дрона.

Возможно ли в Азербайджане контролировать соблюдение правил дорожного движения с использованием дронов?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, по словам транспортных экспертов, действующее законодательство не предусматривает применение штрафов на основании данных, полученных такими устройствами. В случае подобной практики права водителя будут считаться нарушенными.

Отмечается, что в мировой практике контроль за транспортными средствами с помощью дронов имеет ряд преимуществ.

В Главном управлении Государственной дорожной полиции сообщили, что на данный момент в стране не предусмотрено вынесение каких-либо штрафов на основании данных, полученных с дронов.

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