Казахстан нарастил поставки зерна в Азербайджан

Поставки зерна из Казахстана в Азербайджан через Бакинский зерновой терминал достигли 1,5 миллиона тонн.

Как сообщает Day.Az, об этом стало известно по итогам первого заседания рабочей группы между представителями министерств сельского хозяйства Казахстана и Азербайджана.

В ходе встречи вице-министр сельского хозяйства Казахстана Ермек Кенжеханулы и заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Эльчин Разим оглы Зейналов подчеркнули важность укрепления двустороннего сотрудничества в аграрном секторе. Стороны отметили, что создание рабочей группы направлено на усиление взаимодействия и определение ключевых направлений партнерства.

Представители двух ведомств обсудили перспективы поставок племенного материала (семени) сельскохозяйственных животных из Казахстана в Азербайджан, а также вопросы обмена семенами сельхозкультур, проведения экологических сортоиспытаний, участия в научных конференциях. Дополнительно был поднят вопрос о развитии совместных образовательных программ и двудипломного образования между аграрными вузами двух стран.

По итогам заседания стороны договорились продолжить сотрудничество в сельскохозяйственной сфере, детально проработать конкретные проекты и реализовать намеченные планы.

Отметим, что товарооборот сельскохозяйственной продукции между Казахстаном и Азербайджаном в 2024 году увеличился за год на 5,6 процента и составил 78,6 миллиона долларов. Поставки из Казахстана достигли 64,2 миллиона долларов, что составляет 81,6 процента от общего объема экспорта.