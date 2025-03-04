Трамп поздравил мусульман с началом месяца Рамазан

Я искренне поздравляю вас с наступлением благословенного месяца Рамазан - священного времени поста, молитвы и единения.

Как передает Day.Az, об этом сказал президент США Трамп, выступая с письменным заявлением по поводу месяца Рамазан.

Подчеркнув, что религиозные свободы являются неотъемлемой частью образа жизни США, Трамп добавил: "Мы подчеркиваем нашу приверженность построению мирного будущего и защите достоинства, запечатленного в душе каждого человека".

"Пусть Всевышний благословит вас и ваши семьи в эти замечательные дни", - завершил свое послание Трамп.