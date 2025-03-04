https://news.day.az/world/1734239.html Трамп поздравил мусульман с началом месяца Рамазан Я искренне поздравляю вас с наступлением благословенного месяца Рамазан - священного времени поста, молитвы и единения. Как передает Day.Az, об этом сказал президент США Трамп, выступая с письменным заявлением по поводу месяца Рамазан.
Трамп поздравил мусульман с началом месяца Рамазан
Я искренне поздравляю вас с наступлением благословенного месяца Рамазан - священного времени поста, молитвы и единения.
Как передает Day.Az, об этом сказал президент США Трамп, выступая с письменным заявлением по поводу месяца Рамазан.
Подчеркнув, что религиозные свободы являются неотъемлемой частью образа жизни США, Трамп добавил: "Мы подчеркиваем нашу приверженность построению мирного будущего и защите достоинства, запечатленного в душе каждого человека".
"Пусть Всевышний благословит вас и ваши семьи в эти замечательные дни", - завершил свое послание Трамп.
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