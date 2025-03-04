После неудачной и перешедшей в публичную перепалку встречи с Дональдом Трампом Владимир Зеленский отправился в Великобританию, где провел закрытую встречу с британским премьер-министром Киром Стармером. В связи с чем у многих возник вопрос, станет ли Украина рингом, на котором столкнутся Трамп и Европа, и кто в этом случае кого поборет.

Об этом сказала в беседе с Day.Az доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

По словам Полосковой, для нее лично ответ на вопрос "Трамп и Европа - кто кого" совершенно очевиден. Хотя, в политике, как и в любой Большой игре, бывают неожиданные ситуации и процесс зависит от многих факторов. Наша собеседница считает, что в игре с Европой Трамп если и не добьется всех поставленных задач, то магистральных целей достигнет точно. Во-первых, Трамп, как и любой делец реалист. Он не просто предлагает свое видение происходящего политического процесса и выдвигает наиболее приемлемые для США как корпорации варианты решения проблем. Трамп может искать и находить компромисс, используя, в том числе, не только интересы партнера по сделке, но и его слабости. В том числе, алчность и тщеславие, подчеркнула Полоскова.

"Еще в первый период президентского правления Трампа (напомню, что его фамилия означает "козырь") известный американский политолог Эдвард Лозанский дал такую оценку его личности и его стратегии: "Трамп действует как бизнесмен, он считает деньги. Участие во всех международных организациях не бесплатное, а Америка почти всегда берет на себя львиную долю расходов на их содержание. Если ты инвестируешь в недвижимость в Нью-Йорке, ты знаешь, что получаешь прибыль, а сейчас возникает ситуация, когда США не только не получают прибыли, но и несут убытки...Трамп выходит из тех соглашений, где Америка теряет деньги. Но не ломает все как слон в посудной лавке. Он ищет компромисса. Взамен старых он будет искать новые соглашения. Возможно, с Китаем или Россией". Одним словом, Трамп - сторонник делового расчета и в ситуации с Украиной мы это наглядно видим.

Во-вторых, Трамп и его команда наблюдают, что сейчас происходит с Европой. Это и внутренний раздрай, огромные экономические и финансовые проблемы (часть которых всегда решали США), сложности с регулированием миграции. А главное, Трампу не понятно, как и любому деловому человеку, зачем страны Европы тратят бюджетные деньги на абсолютно не приносящие никакого ни экономического, ни политического выхлопа цели? Кроме весьма сомнительного самопиара. Потому, весьма понятен демонстративно холодный прием, который Трамп продемонстрировал Макрону в Белом Доме. После беседы с Трампом, который даже не вышел его встретить, Макрон заявил, что согласен во всем с Трампом. Или почти во всем. Оно и понятно, на фоне энергичного, уверенного и сильного человека Макрон постный как говядина. А в политике, как и в бизнесе, кураж не менее значим, чем деловая хватка", - сказала Полоскова.

Российский эксперт отметила, что согласна с комментарием The Guardian, согласно которому "стратегия Трампа очевидна. И тот, кто ее игнорирует, не будет иметь права голоса при формировании нового миропорядка. Трамп откажется от "мягкой силы" ради политики коммерческой выгоды".

По мнению нашей собеседницы, это правильный подход. В рассуждениях многих европейских политиков о приоритете демократических ценностей, правах человека и т.п. слишком много ханжества, отметила Полоскова. "И, по сути, как в случае, извините за непарламентское выражение, с "шашнями" того же Макрона с армянской диаспорой в этих рассуждениях явно прослеживается та же сделка. Или оплата лоббистских услуг. Вот только Франции и ее народу от этого никакой пользы. А Трамп хочет укрепить потенциал США, и свой авторитет как политика, путем реализации сделок по решению острых международных проблем. И в этом его сила", - сказала она.

Будущее Европы, по мнению российского политолога, вообще, весьма смутно. Евросоюз как структура трещит по швам. Та же Германия пригрела мигрантов из Украины. И тех из России, кто, будучи не согласен с целями и задачами СВО, сбежали в Германию, и там сейчас не знают, как от них отделаться. Значительная часть населения требует снять это бремя с плеч налогоплательщиков. Франция при Макроне вмешивается в дела иностранных государств, по-прежнему третирует свои заморские территории как привыкла в колониальный период.

"А ресурса-то уже нет. Венгрия, Сербия и не только заявляют о своем видении развития мира и Европы. Находящаяся в прямом смысле на перекрестке Европы и Азии Турция по потенциалу и возможностям претендует (и вполне закономерно) на роль мирового игрока.

Мир стал другим и Трамп, в отличие от многих европейских политиков, это чувствует. В отличие от тех же, по сути, мелкотравчатых Макрона, Шольца и иже с ними. Феномен Трампа идеально вписывается в новую геополитическую ситуацию. В отличие от Макрона, претендующего на решальщика, имеющего амбиции, но не имеющего для их реализации должной амуниции. Как любят выражаться военные.

Трамп определил происходящее как "революцию здравого смысла". И это определение касается не только внутренней ситуации в США. Некоторые эксперты считают, что к происходящему более подходит термин "Трампированная Америка". И возникает вполне закономерный вопрос: имеет ли пределы роста право силы и здравого смыслы, которое сейчас пытается реализовать Трамп, кардинально меняя архитектонику современного мира и сам подход к суверенитету государств, позволяющий делать их недра и территории предметом "сделок"? Есть ли красные линии?

Безусловно, в современном мире "право силы" не может быть абсолютным. Ему есть и предел ресурса тех же США, он тоже не безграничен. И естественное сопротивление других игроков. В чем же выход? А выход в создании новой договорной сети, которая будет соответствовать геополитическим изменениям. Это является сложной и долговременной задачей, но вполне решаемой", - сказала Татьяна Полоскова.

Лейла Таривердиева