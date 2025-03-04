Наргиз Исмайлова назначена на матч Лиги чемпионов

Координатор отдела подготовки и работы с командами до 19 лет Федерации волейбола Азербайджана Наргиз Исмайлова получила очередное назначение.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что Европейская конфедерация волейбола направила нашей соотечественнице назначение на игру Лиги чемпионов по волейболу среди женских команд.

Сегодня Исмайлова оценит работу судей в матче "Милан" (Италия) - "Эджзаджибаши" (Турция), который состоится в рамках 1/4 финала.

Матч, который пройдет в Милане, Италия, будут судить румын Тудор Поп и сербка Станислава Шимич. "Challenge" судьей матча будет грек Михаил Темелис.