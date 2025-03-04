Евроинтеграция Армении зашла в тупик. Как и ожидалось

Автор: Лейла Таривердиева

Как сообщают армянские СМИ, проект закона "О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз" не является заявкой на членство в ЕС. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РА Паруйр Ованнисян во время второго чтения проекта на заседании комиссии по европейской интеграции Национального собрания РА.

"Этот закон не является заявкой на членство в Евросоюзе. Этот закон соответствует направлению на более тесное сближение с ЕС", - сказал замминистра. МИД не видит в этом плане контекста геополитических изменений.

Член фракции "Армения Армен Геворкян выразил удивление: "Получается, что мы принимаем закон, но не стремимся к членству. В таком случае возникает вопрос, почему мы принимаем этот закон?"

"Мы начинаем процесс вступления, но это не означает подачи заявки на членство. Я просто говорю об этом", - разъяснил Паруйр Ованнисян.

Председатель комиссии Арман Егоян пояснил, что речь идет именно об этом. "Потому что, когда процесс начинается, на каком-то этапе это подразумевает также подачу заявки на членство. Не сейчас, может быть, через год. Но закон именно о членстве, которому должны предшествовать соответствующая заявка", - сказал он.

Дискуссии затянулись, и обсуждение вопроса было перенесено с 4 на 25 марта.

Как видим, вокруг закона о начале вступления в ЕС в Армении уже наблюдаются трения. Ранее проект уже был принят в первом чтении в начале января. Но между первым и вторым чтениями в мире много чего изменилось. Членство в Евросоюзе потеряло привлекательность в плане приобщения к могучей команде, дающей спокойствие и защищенность. Процессы, начавшиеся с 20 января, делают красивые фразы, содержащиеся в преамбуле, лишенными практического смысла. Во время обсуждений в первом чтении помпезная преамбула не вызывала вопросов. Напомним, что в законопроекте, принятом парламентом Армении в первом чтении, со ссылкой на "волю народа" объявлялось о начале процесса вступления страны в Европейский союз. Авторы проекта объявили, что задачей инициативы является "сделать Армению безопасной, защищенной, развитой и процветающей страной".

Сегодня уже достаточно четко видно, что членство в той или иной структуре не способно сделать какую-либо страну реально безопасной и процветающей. Можно иметь поддержку всего ЕС и Запада в целом и при этом оказаться у разбитого корыта. Причем, оказаться там совершенно несправедливо, если говорить об Украине. Армении же вообще не на что рассчитывать. Ей просто будет нечем крыть, когда завтра снова сменятся геополитические ветры и с нее тоже потребуют расчета. У нее попросту нет ничего, ради чего те же Штаты будут торговаться. Ее просто переложат из одного кармана в другой.

За прошедшие полтора месяца стало более чем ясно, что в ЕС Армению не примут. Как не примут и других очередников с постсоветского пространства. Для этого теперь снова будет необходима санкция от Москвы. Последняя, учитывая сегодняшний расклад, вскоре вернет себе "право собственности" на Армению. Времена изменились, и настойчиво продолжать политику на так называемую евроинтеграцию - себе дороже. Многие в Армении сегодня вспоминают слова российского вице-премьера Алексея Оверчука, сравнившего армянский законопроект относительно вступления в ЕС с покупкой билета на "Титаник". Трезвые армянские эксперты и без Оверчука знали, чем все закончится. Полноправным членом ЕС Армения никогда не станет. Зато многое потеряет от разрыва с ЕАЭС. Если коротко, то ее экономика рухнет на 80 процентов. Впрочем, эти цифры для официального Еревана не новость.

В марте прошлого года Европарламент сделал Армении подарок, приняв резолюцию, в которой предлагалось рассмотреть возможность членства этой страны в Евросоюзе. В Ереване сделали вид, что не понимают, откуда что берется, притворились, что не видят реальной подоплеки этого реверанса. Там, как всегда, не заглянули на пару шагов вперед и засеменили к тупику. В который как раз в этот понедельник и уперлись.

Поднимать вопрос вступления в Евросоюз до тех пор, пока не прояснится ситуация, несерьезно. Поэтому вопрос отложен до конца месяца. За эти три недели что-то может стать более ясным, а какие-то тенденции примут более четкие очертания. И тогда прояснится, насколько принципиально сохранять или удалять преамбулу к законопроекту, в которой восторженно расписаны ожидания Армении от ЕС. Не исключено, что будет решено не заморачиваться на преамбуле, а отложить проект на неопределенный срок целиком, спрятать подальше, пока геополитика снова не сделает крутой разворот.

Для чего вообще Армении Евросоюз? Красивые слова о процветании, безопасности и защищенности - это пустой звук. Для всего этого страна должна иметь потенциал, обладать политическим и экономическим ресурсом. Вопрос, есть ли все это у Армении, ответа не требует.

Теперь у Еревана одна задача - чтобы не было хуже. А чтобы не было хуже, осторожный Пашинян постарается не торопиться с евроинтеграцией, а будет сидеть тихо и смотреть, выдержит ли Европа противостояние с Трампом. Если выдержит, можно будет выходить из окопа, разворачивать звездно-голубой флаг и говорить, что ты просто обеспечивал тыл. Если США подомнут под себя Евросоюз, о законопроекте с его утверждением в первом чтении лучше будет не напоминать. И главное, чтобы об этом забыли в Москве.

В любом случае, Армения - это не та страна, которую воспринимают всерьез, будь то в Европе или в США. Не воспринимают ее всерьез и в России. Центрам силы как раз нужны такие партнеры, полностью зависимые, несамодостаточные, с массой проблем, с шаткими позициями в своем регионе. Можно не сомневаться, что январское голосование в армянском парламенте развеселило многих в том же Брюсселе.

Пашинян очень хочет, чтобы его страну воспринимали как равную, однако для этого она должна научиться самостоятельности и перестать искать поддержку под чьей-то подмышкой. Реальный суверенитет - это не подарок, прилагающийся к Декларации о независимости. Его нужно выстрадать и заработать.