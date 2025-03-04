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США введут пошлины на товары из Канады и Мексики

Администрация США с 4 марта введет 25-процентные пошлины на продукцию из Канады и Мексики. Как передает Trend, об этом сказал президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов. "Очень важно то, что завтра будут введены пошлины в размере 25 процентов для Канады, 25 процентов для Мексики, и это только начало.