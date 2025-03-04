https://news.day.az/world/1734234.html США введут пошлины на товары из Канады и Мексики Администрация США с 4 марта введет 25-процентные пошлины на продукцию из Канады и Мексики. Как передает Trend, об этом сказал президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов. "Очень важно то, что завтра будут введены пошлины в размере 25 процентов для Канады, 25 процентов для Мексики, и это только начало.
США введут пошлины на товары из Канады и Мексики
Администрация США с 4 марта введет 25-процентные пошлины на продукцию из Канады и Мексики.
Как передает Trend, об этом сказал президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.
"Очень важно то, что завтра будут введены пошлины в размере 25 процентов для Канады, 25 процентов для Мексики, и это только начало. Поэтому им придется платить пошлины", - сказал президент США.
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