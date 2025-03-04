США введут пошлины на товары из Канады и Мексики

Администрация США с 4 марта введет 25-процентные пошлины на продукцию из Канады и Мексики.

Как передает Trend, об этом сказал президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

"Очень важно то, что завтра будут введены пошлины в размере 25 процентов для Канады, 25 процентов для Мексики, и это только начало. Поэтому им придется платить пошлины", - сказал президент США.