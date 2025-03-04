https://news.day.az/world/1734237.html Армия Израиля нанесла удары по складу оружия в Сирии ВВС Израиля нанесли удар по складу оружия в районе населенного пункта Кардаха в провинции Латакия на северо-западе Сирии. Как сообщает Day.Az, по данным израильских военных, этот объект предназначался для хранения вооружения, использовавшегося сирийскими вооруженными силами при бывшем президенте Башаре Асаде.
Армия Израиля нанесла удары по складу оружия в Сирии
ВВС Израиля нанесли удар по складу оружия в районе населенного пункта Кардаха в провинции Латакия на северо-западе Сирии.
Как сообщает Day.Az, по данным израильских военных, этот объект предназначался для хранения вооружения, использовавшегося сирийскими вооруженными силами при бывшем президенте Башаре Асаде.
"Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удар по военному объекту в районе Кардахи в Сирии, где хранились вооружения, принадлежавшие предыдущему сирийскому режиму", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.
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