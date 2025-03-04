Землетрясение на Каспии

4 марта в Каспийском море, в 229 км к востоку от станции Алтыагач, произошло землетрясение.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

По данным Бюро исследований землетрясений, магнитуда землетрясения, произошедшего в 04:03 по местному времени, составила 3,1.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 14 километров.