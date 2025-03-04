https://news.day.az/society/1734245.html Землетрясение на Каспии 4 марта в Каспийском море, в 229 км к востоку от станции Алтыагач, произошло землетрясение.
Землетрясение на Каспии
4 марта в Каспийском море, в 229 км к востоку от станции Алтыагач, произошло землетрясение.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
По данным Бюро исследований землетрясений, магнитуда землетрясения, произошедшего в 04:03 по местному времени, составила 3,1.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 14 километров.
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