На российском телевидении прозвучала знаменитая композиция Муслима Магомаева

На российском канале НТВ продолжается шестой сезон популярного шоу "Маска", российской версии всемирно известного формата The Masked Singer, передает Day.Az.

В этом увлекательном проекте известные личности из мира шоу-бизнеса - певцы, актеры, ведущие и спортсмены - выступают в экстравагантных костюмах, при этом скрывая свою личность. Зрители и жюри пытаются разгадать, кто же на самом деле скрывается за маской.

В четвертом выпуске шестого сезона "Маски" участник скрывающийся в костюме Огурчика, исполнил знаменитую композицию Муслима Магомаева "Свадьба", поразив звездное жюри и зрителей.

Стоит отметить, что песни великого азербайджанского артиста не раз звучали в шоу "Маска". Например, в прошлом сезоне композицию "Синяя вечность" исполнил участник, скрывавшийся под маской Крокодила - певец Jony, что стало одной из ярких музыкальных частей шоу.