ЮНЕСКО, как и вся система ООН при Антониу Гутеррише, разваливается под гнётом коррупции и мошенничества.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье Inner City Press, где сообщается о серьезных должностных преступлениях французской администрации Одри Азуле в ЮНЕСКО в Париже.

В статье подчеркивается, что рыба гниет с головы.

"Серия расследований Inner City Press о коррупции в ЮНЕСКО уже насчитывает более 125 публикаций. В них разоблачены серьезные случаи коррупции и злоупотребления властью. Кроме того, они привели к увольнению нескольких высокопоставленных чиновников ЮНЕСКО, включая заместителей генерального директора по программам, директора по кадрам и, совсем недавно, британского замгендиректора по (не)управлению Николаса Джеффриса, который покинул ЮНЕСКО в спешке после бюджетного скандала, раскрытого Inner City Press.

Единственный человек, несущий полную ответственность за этот административный, финансовый и программный хаос, - это, конечно же, Одри Азуле", - пишет автор.

По его словам, один из самых недавних скандалов связан с полным бездействием президента Генеральной конференции, румынского посла Симоны-Мирелы Микулеску, в ответ на нарушение генеральным директором Азуле Устава ЮНЕСКО.

"Посол Симона-Мирела Микулеску не предприняла никаких действий и даже не попыталась прояснить ситуацию с визитом Азуле в Рабат в составе официальной делегации президента Франции Эммануэля Макрона во время его двустороннего государственного визита в Марокко. Возмутительно, что президент Генеральной конференции не приняла институциональных мер под своим руководством, чтобы санкционировать это нарушение Устава ЮНЕСКО со стороны Одри Азуле. Посол Микулеску даже не ответила на запросы СМИ.

Напрашивается вопрос, почему госпожа Микулеску не предприняла дипломатических действий в соответствии со своими полномочиями. Однако, вероятно, американское расследование в отношении ЮНЕСКО также предоставит ответ на этот вопрос. В результате президентского указа все средства, предоставленные США ЮНЕСКО, подлежат замораживанию, а, что ещё хуже для генерального директора Азуле, возможно, и возврату, если результаты проверки подтвердят наличие злоупотреблений и коррупции. Хотя Одри Азуле заявила во французской прессе, что организация легко переживет финансовый выход США, дипломаты ЮНЕСКО открыто обеспокоены тем, что шансы на получение дополнительного финансирования из Вашингтона после проверки крайне малы. Тем более, что даже такие страны, как Швейцария, объявляют о резком сокращении своего финансирования ЮНЕСКО", - говорится в статье ICP.

Издание отмечает, что это конечный результат плохого управления и отсутствия политического интеллекта у Одри Азуле и её команды. Она станет первым генеральным директором, покидающим ЮНЕСКО всего через несколько месяцев, так и не проявив себя на высоком политическом уровне. В будущем её стиль управления будет использоваться как пример того, чего следует избегать любой ценой.

"Поле для её замены открыто. Если государства-члены недовольны нынешним состоянием ЮНЕСКО, они могут выбрать одного из заместителей генерального директора, которые уже активно готовятся к борьбе за пост генерального директора. Началась "Игра в кальмара" в ЮНЕСКО - как в известном антиутопическом сериале о выживании.

Один из заместителей, который действительно хотел участвовать в гонке, мексиканка Габриэла Рамос, уже выбыла из борьбы, к её разочарованию. Ожидается, что еще двое выдвинут свои кандидатуры. Один из них - доверенный человек генерального директора Азуле и ADG по внешним связям и Африке, вьетнамо-конголезец Фирмин Матоко. Другой - разрушитель культурного сектора ЮНЕСКО, Эрнесто Оттоне", - подчеркивается в материале.

Inner City Press подробно разоблачило злоупотребления обоих этих заместителей, и, по логике вещей, ни одно государство-член не должно воспринимать их кандидатуры всерьез. Однако, как мы уже писали, для тех государств-членов, которые хотят сохранить режим Азуле и продолжить ослаблять ЮНЕСКО, естественным выбором станет один из этих двух замгендиректоров.

Что касается других внутренних кандидатов, египетский кандидат сможет победить только в том случае, если среди членов Исполнительного совета окажется больше тех, кто хочет возродить ЮНЕСКО, чем тех, кто хочет окончательно похоронить организацию. Издание отмечает, что будет внимательно следить за этим выбором в ближайшие недели, так как крайний срок подачи заявок на пост генерального директора установлен на 15 марта. На данный момент египетский кандидат остается единственным, кто официально заявил о своем участии.

"В оставшиеся месяцы Одри Азуле продолжит назначать французских граждан на высокооплачиваемые должности в ЮНЕСКО и обеспечивать, чтобы члены её кабинета, которые годами критиковали персонал ЮНЕСКО, могли продолжить работать в организации. Очевидно, что она будет оказывать поддержку Франции и стремиться сохранить своих людей на ключевых должностях, чтобы удержать контроль над организацией.

Решение о том, позволит ли следующий генеральный директор этому продолжаться, останется за ним. Однако сейчас для Азуле остается только играть роль "хромой утки", осознавая, что комфортные времена, когда она чувствовала себя уверенно и её окружали подхалимы в надежде заслужить благосклонность, закончились.

Скандалы, злоупотребления властью, публичные разногласия и негативное освещение в СМИ привели к тому, что Одри Азуле оказалась в одиночестве и в позоре.

Таково нынешнее состояние ЮНЕСКО", - заключается в материале.

Inner City Press отмечает, что продолжит рассказывать о беспределе в организации.