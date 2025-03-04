В Москве состоялась торжественная церемония закладки памятника общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву

В Москве в сквере у посольства Азербайджана в России состоялась торжественная церемония закладки памятника общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву.

Как сообщает Day.Az, со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на памятной плите написано: "Здесь будет установлен монумент дважды Герою Социалистического Труда, выдающемуся государственному и политическому деятелю, Председателю Комиссии Совета Министров по строительству и освоению Байкала-Амурской магистрали".

В мероприятии приняли участие посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя правительства России Виталий Савельев, ветераны строительства Байкало-Амурской магистрали, министерства транспорта СССР и др.

Гейдар Алиев занимал пост председателя Комиссии Совета Министров СССР по строительству и освоению Байкало-Амурской магистрали, внес огромный вклад в развитие этого стратегически важного проекта. Установка памятника в Москве символизирует признание заслуг общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева перед Советским Союзом, в строительстве и освоении Байкала-Амурской магистрали.