USAID оплатило «демократизацию» Армении

Автор: Зульфугар Ибрагимов

МИД Армении обрадовал армян, страшно удрученных новостями про USAID. Как известно, новая администрация Белого дома в лице Дональда Трампа и его команды начала проверку деятельности Агентства США по международному развитию и остановила все проекты и программы, по которым из американского бюджета утекали миллиарды. Кроме того, Трамп аннулировал многие соглашения, заключенные предыдущей администрацией, и в Армении со страхом ждут, станет ли президент Штатов подтверждать договор о стратегических отношениях, подписанный за несколько дней до его инаугурации Вашингтоном и Ереваном.

Судьба договора пока что не ясна, но хотя бы что-то выдрать у Штатов Армения успела. Как сообщают армянские СМИ со ссылкой на МИД страны, Армения в 2024 году получила 110 миллионов долларов из общего пакета грантового соглашения с USAID на 250 миллионов долларов, предусмотренного в рамках развития сотрудничества с США.

Речь идет о подписанном вице-премьером Армении Мгером Григоряном и директором миссии USAID в РА Джоном Аллело в сентябре прошлого года документе. Этим документом были внесены изменения в подписанное ранее грантовое соглашение, направленное на развитие сотрудничества между Арменией и США.

Бюджетная помощь Армении, как и другим зарубежным странам, последовательно сокращалась Вашингтоном в последние несколько лет, но лобби нашло выход, добившись увеличения грантов от псевдогуманитарной USAID. После подписания вышеуказанного соглашения так называемая помощь Армении выросла со 120 миллионов до 250 миллионов долларов. Однако радость армянской стороны была недолгой - она успела получить меньшую половину этой суммы.

Что касается оставшейся суммы гранта, то на нее армянам рассчитывать не стоит. В МИД Армении признали, что все проекты внешнего содействия, финансируемые Госдепом и USAID, заморожены.

Тем не менее, американское Агентство все же успело подкачать Ереван для "демократического перехода". Что означает "демократический переход" в устах USAID, хорошо известно на многих примерах. А чем эта "демократизация" обернется для Армении, даже представить страшно. К счастью соседей, USAID не успела профинансировать разрушение их страны до конца.