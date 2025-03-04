В Азербайджане установлен порядок управления арестованным имуществом

По управлению арестованным имуществом могут быть приняты меры в случаях и порядке, установленных законом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в поправке к Гражданскому кодексу, утвержденной сегодня Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, правила, касающиеся улучшения, продажи, аренды или передачи в управление арестованного имущества, на которое наложен арест, вступят в силу в тот же день.