https://news.day.az/officialchronicle/1734465.html В Азербайджане установлен порядок управления арестованным имуществом По управлению арестованным имуществом могут быть приняты меры в случаях и порядке, установленных законом. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в поправке к Гражданскому кодексу, утвержденной сегодня Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
В Азербайджане установлен порядок управления арестованным имуществом
По управлению арестованным имуществом могут быть приняты меры в случаях и порядке, установленных законом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в поправке к Гражданскому кодексу, утвержденной сегодня Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Согласно закону, правила, касающиеся улучшения, продажи, аренды или передачи в управление арестованного имущества, на которое наложен арест, вступят в силу в тот же день.
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