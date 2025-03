Yelo Bank-dan nağd pul kreditinə bahar endirimi

Novruz gəlir, yaz gəlir, özü ilə bahar fürsətləri gətirir! Yelo Bank da bu bayram coşqusuna qoşularaq nağd pul kreditində xüsusi bahar endirimi təklif edir.



Artıq Yelo Bank-dan 50 000 AZN-ə qədər krediti illik cəmi min. 9.9% şərtlərlə əldə etmək mümkündür. Rahat ödəniş şərtləri sayəsində 6 aydan 59 ayadək büdcənə uyğun ödəmə planı seçməkdə sərbəstsən. Kredit üçün istənilən Yelo filialına yaxınlaşmaqla müraciət edə bilərsən. Hər şeyi planlamağı sevirsənsə, filiala gəliş saatını onlayn növbə ilə təyin et - onlayn növbə götürmək üçün: http://bit.ly/3kHEpNm.



Daha çox rahatlıq istəyənlər üçün tam onlayn kredit xidməti - Yelo App vasitəsilə tam onlayn kredit sifariş et, təsdiqini al və vəsaiti birbaşa Yelo kartına yüklə! Kartı olmayanları da düşünən Yelo Bank, onlayn sifarişdə krediti kart şəklində ünvana pulsuz çatdırır. Üstəlik, onlayn kredit kalkulyatoru ilə aylıq ödənişlərini əvvəlcədən hesablaya və ən uyğun seçimi edə bilərsən.



Bu fürsəti qaçırma! İndi müraciət et və baharın gətirdiyi ən sərfəli kredit kampaniyasından yararlan! https://bit.ly/3VOMYaJ. Ətraflı məlumat üçün: 981.



Yelo Bank-dan kredit sifarişi ilə maraqlanırsınız? O zaman 981 nömrəsinə zəng edin və ya Facebook, Instagram , Whatsapp və yelo.az hesablarımızı ziyarət edin.



Yelo Bank - Parlaq bankçılıq!