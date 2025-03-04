Для системы общественного транспорта Нахчывана будет закуплено 60 электробусов

Для организации пассажирских перевозок в системе общественного транспорта города Нахчыван исключительно автобусами с электрическим двигателем будет закуплено 60 электробусов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.