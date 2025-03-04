https://news.day.az/officialchronicle/1734453.html Для системы общественного транспорта Нахчывана будет закуплено 60 электробусов - РАСПОРЯЖЕНИЕ Для организации пассажирских перевозок в системе общественного транспорта города Нахчыван исключительно автобусами с электрическим двигателем будет закуплено 60 электробусов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Для системы общественного транспорта Нахчывана будет закуплено 60 электробусов - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Для организации пассажирских перевозок в системе общественного транспорта города Нахчыван исключительно автобусами с электрическим двигателем будет закуплено 60 электробусов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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