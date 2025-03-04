https://news.day.az/society/1734386.html Казахстан готов направить преподавательский состав в Карабахский университет Казахстан готов направить свой преподавательский состав в Карабахский университет. Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек в ходе круглого стола по укреплению сотрудничества в сфере высшего образования между Азербайджаном и Казахстаном в университете ADA.
Казахстан готов направить преподавательский состав в Карабахский университет
Казахстан готов направить свой преподавательский состав в Карабахский университет.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек в ходе круглого стола по укреплению сотрудничества в сфере высшего образования между Азербайджаном и Казахстаном в университете ADA.
"Мы также хотим предложить нашим студентам из Казахстана проходить обучение в Карабахском университете", - отметил министр.
Он отметил, что Казахстан готов продемонстрировать свою готовность к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере образования.
"Мы верим, что развитие образования возможно в партнерстве", - подчеркнул С.Нурбек.
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