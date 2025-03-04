Казахстан готов направить преподавательский состав в Карабахский университет

Казахстан готов направить свой преподавательский состав в Карабахский университет.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек в ходе круглого стола по укреплению сотрудничества в сфере высшего образования между Азербайджаном и Казахстаном в университете ADA.

"Мы также хотим предложить нашим студентам из Казахстана проходить обучение в Карабахском университете", - отметил министр.

Он отметил, что Казахстан готов продемонстрировать свою готовность к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере образования.