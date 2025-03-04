В Украине почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В ряде городов Украины прошли памятные мероприятия, посвященные 33-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Об этом во вторник сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Было отмечено, что в городе Кривой Рог активисты азербайджанской диаспоры в знак уважения к памяти жертв Ходжалинского геноцида и жертв Голодомора возложили венки и цветы к мемориальному комплексу "Голодомор", почтив минутой молчания память жертв. Затем участникам мероприятия была представлена подробная информация о Ходжалинском геноциде.

"В Харькове состоялась церемония в память о жертвах Ходжалинского геноцида. В мероприятии приняли участие почетный консул Азербайджанской Республики в Харькове Афган Салманов, почетный консул Республики Албания в Харькове Шахин Омиров, начальник отдела внешних экономических связей и международных отношений управления инвестиционной и внешней экономической деятельности Харьковской областной государственной администрации Инесса Глушенко, председатель Харьковского областного общества азербайджано-украинской дружбы "Достлуг" Мурад Омаров, народный художник Украины Катиб Мамедов, представители научных институтов, творческой интеллигенции, а также жители Харькова.

Выступающие подчеркнули важность признания мировым сообществом убийства невинных людей во время Ходжалинской трагедии как акта геноцида. Затем был показан документальный фильм о Ходжалинском геноциде. В заключение участники мероприятия осмотрели фотовыставку, посвященную 33-й годовщине Ходжалинского геноцида, которая была организована в галерее "Бузок" Харьковского информационно-выставочного центра", - отмечается в информации госкомитета.