Глобальный порядок рушится: США больше не защитник Запада?

На сайте Baku Network опубликована статья об отношениях США и Европы.

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Политический ландшафт Запада претерпевает серьезные изменения после недавней ссоры между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Этот инцидент вызвал лавину дипломатических заявлений, подчеркивающих растущие противоречия между США и их европейскими союзниками. Политическая элита ЕС быстро отреагировала на случившееся, выразив безоговорочную поддержку Украине и намекнув на необходимость пересмотра своих стратегических приоритетов. Кризис, вызванный этим конфликтом, не только угрожает единству Запада, но и ставит под вопрос устойчивость глобального порядка, основанного на правилах.

Конфронтация в Овальном кабинете стала для европейцев тревожным сигналом: их многолетнее стратегическое партнерство с Вашингтоном дало трещину. Хуже всего, что теперь Европе, возможно, придется противостоять России без поддержки США.

Когда в начале недели США выступили против резолюции ООН, осуждающей военную операцию России в Украине, оказавшись в одной компании с Москвой и Пхеньяном, в европейских столицах заговорили о глубоком кризисе трансатлантических отношений. А когда Трамп в Овальном кабинете публично отчитал Зеленского, стало окончательно ясно: прежнее доверие разрушено.

Европейские чиновники, сохранявшие выдержку даже во время экономических кризисов и вооруженных конфликтов, реагировали с тревогой. Это событие подчеркнуло, что после Второй мировой войны ЕС и США были связаны не только политикой, но и ценностями - а теперь эти связи ослабли.

Администрация Трампа бросила самый серьезный вызов трансатлантическому альянсу за последние десятилетия. Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвали происходящее "поколенческим вызовом" для Европы. В ответ на кризис ЕС собирается выделить Украине экстренный пакет военной помощи на сумму 20 миллиардов евро. Однако это лишь малая часть тех средств, которые потребуются, если Европа действительно намерена взять на себя обеспечение собственной безопасности.

После долгих лет дискуссий о слабостях ЕС европейцам потребуется политическая воля, которой раньше не было. Вероятность того, что они быстро адаптируются к новым реалиям, вызывает сомнения. Если США действительно откажутся от активной поддержки Украины, военный конфликт может завершиться навязанным Киеву мирным урегулированием уже к концу лета.

Исторически трансатлантические отношения были уникальным явлением: они основывались на доверии, общих интересах и взаимных обязательствах. С момента Второй мировой войны этот союз только укреплялся - особенно после вступления восточноевропейских стран в НАТО и ЕС. Теперь же американская политика стала непредсказуемой.

Для стран Восточной Европы США долгое время были символом свободы и защиты. Однако Трамп, вопреки наследию Рональда Рейгана, который когда-то требовал от Советского Союза снести Берлинскую стену, теперь готов фактически отдать Украину России. Это подрывает не только доверие к США, но и устойчивость всего международного порядка.

ынешняя конфронтация между Трампом и Зеленским является очередным свидетельством изменчивости внешней политики США. Еще недавно Вашингтон заявлял о готовности поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", однако теперь стремится к поспешному урегулированию конфликта, не допуская саму Украину к полноценному участию в переговорах. Этот сдвиг вызывает тревогу в европейских столицах, где опасаются, что Трамп может подорвать все усилия по сдерживанию России и ослабить европейскую безопасность.

После ссоры в Овальном кабинете лидеры ЕС поспешили выразить поддержку Зеленскому. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что началась "новая эра варварства", в которой "международному порядку на основе правил приходится защищаться от произвола сильных мира сего". Польский премьер Дональд Туск подчеркнул, что "Украина не одинока", а французский президент Эммануэль Макрон в экстренном обращении подтвердил приверженность Парижа поддержке Киева.

Ситуация ставит Европу перед сложным выбором: либо действовать совместно, укрепляя собственные оборонные и экономические институты, либо оставаться в зависимости от непредсказуемых решений Вашингтона.

Потенциальное ухудшение трансатлантических отношений может нанести серьезный урон экономическому сотрудничеству между США и ЕС. По данным Европейской комиссии, в 2023 году товарооборот между ними составил 1,6 трлн евро, а объем взаимных инвестиций достиг 5,3 трлн евро. Однако Трамп уже пригрозил введением новых пошлин на европейский экспорт, что неизбежно приведет к ответным мерам со стороны ЕС. Еврокомиссия уже разрабатывает список американских товаров, которые могут попасть под санкции в случае начала торговой войны.

Эскалация экономического конфликта вынуждает Европу искать новые рынки и укреплять связи с другими партнерами. ЕС расширяет сотрудничество с Канадой, Латинской Америкой и странами Азии, чтобы снизить зависимость от США. В то же время, охлаждение отношений с Вашингтоном может ослабить западную координацию по ключевым вопросам, таким как политика в отношении Китая.

Новый оборонный порядок Европы

Одним из наиболее чувствительных аспектов кризиса является оборонная политика. Европа традиционно полагалась на США в военной сфере, но сейчас вынуждена пересматривать этот подход. Как отмечает Bloomberg, европейским странам придется увеличить оборонные бюджеты до 3% ВВП уже в следующем году, а в случае эскалации конфликтов - до 7% ВВП. Это означает коренное изменение стратегических приоритетов ЕС.

Ситуация также стимулирует Великобританию к укреплению связей с континентальной Европой. После Брексита Лондон дистанцировался от ЕС, но угрозы со стороны Трампа способствуют сближению. Премьер-министр Кейр Стармер заявил о необходимости создания "нового альянса" между Великобританией и Европой для защиты общих интересов.

Несмотря на готовность европейцев инвестировать в оборону, в краткосрочной перспективе их возможности ограничены. США обладают уникальными возможностями в таких областях, как разведка, космические технологии и системы связи на поле боя, и если Трамп действительно свернет поддержку Украины, это создаст критические пробелы в европейской оборонной системе.

Европа не сможет полностью заменить США

Возможности Европы по поддержке Украины действительно имеют серьёзные ограничения, даже если государства ЕС мобилизуют ресурсы и расширят производство вооружений. Ключевые бреши заключаются не только в финансировании и производстве боеприпасов, но и в таких критически важных аспектах, как разведывательные данные, спутниковые системы и передовые средства связи, которые в значительной степени зависят от США. Если Трамп примет решение о сокращении помощи Украине, эти потери могут стать невосполнимыми.

1. Финансовая брешь

На данный момент Евросоюз уже сталкивается с трудностями в выделении средств на поддержку Украины. США предоставили Киеву военную помощь на сумму более $75 млрд (на начало 2024 года), в то время как совокупный вклад ЕС и его стран-членов оценивается примерно в $50 млрд. Однако важно учитывать, что американская помощь была не просто финансами, а поставками критически важных вооружений.

Даже если европейские страны мобилизуют свои ресурсы, достичь уровня финансирования, сопоставимого с американским, будет крайне сложно:

Германия, основной европейский донор Киева, выделила около €17 млрд военной помощи, но дальнейшее увеличение этих объемов сталкивается с бюджетными ограничениями.

Франция и Италия, хотя и наращивают помощь, не могут в полной мере компенсировать прекращение американских поставок.

Восточноевропейские страны, такие как Польша и Чехия, готовы поставлять вооружение, но их военные бюджеты ограничены.

Кроме того, европейская экономика сейчас находится под давлением инфляции и роста социальных расходов, что усложняет возможность беспрерывного финансирования Украины.

2. Промышленная брешь

Европа сейчас пытается нарастить производство боеприпасов, особенно снарядов калибра 155 мм, но темпы роста явно недостаточны. ЕС обещал произвести и поставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов в 2023-2024 гг., но этот план провалился: за год удалось отправить лишь около 300 тысяч снарядов.

Основные проблемы:

Ограниченные мощности производства. Даже если страны ЕС вложат дополнительные инвестиции в расширение производства, потребуется не менее 2-3 лет, чтобы выйти на необходимые объёмы.

Дефицит сырья. Производство боеприпасов зависит от поставок пороха и взрывчатых веществ, которые не производятся в достаточном количестве в самой Европе.

Логистические трудности. Европейская оборонная промышленность сильно децентрализована, что замедляет процесс производства и поставок.

Если США свернут помощь, Украина столкнётся с нехваткой не только артиллерийских снарядов, но и высокотехнологичных вооружений, таких как дальнобойные ракеты, системы ПВО и танки.

3. Бреши в разведке, космосе и системах связи

Ещё более значительная проблема - зависимость Украины от американской разведки и технологической инфраструктуры на поле боя. США предоставляют Киеву критически важные данные через спутники, дроны и киберразведку.

Разведывательная поддержка

Пентагон регулярно передаёт Украине информацию с передовых разведывательных систем, таких как:

Спутники Национального управления военно-космической разведки США (NRO) , которые отслеживают передвижения российских войск.

, которые отслеживают передвижения российских войск. Глобальная система радиоперехвата (через АНБ и ЦРУ), которая обеспечивает прослушивание и дешифровку переговоров российских военных.

(через АНБ и ЦРУ), которая обеспечивает прослушивание и дешифровку переговоров российских военных. Тактическая разведка с помощью беспилотников RQ-4 Global Hawk, которые передают данные в режиме реального времени.

Если США прекратят предоставлять эти данные, ВСУ потеряют способность оперативно реагировать на изменения на фронте.

Космическая поддержка

Система Starlink от компании SpaceX Илон Маска остаётся ключевым элементом коммуникации для украинской армии. США обеспечивают спутниковую связь не только через частные компании, но и через военные спутники системы Wideband Global SATCOM. Европа не обладает аналогичными возможностями:

Франция и Германия имеют ограниченные спутниковые сети, но они не могут покрыть весь театр боевых действий.

ЕС не имеет военной инфраструктуры для обеспечения оперативной передачи данных со спутников на поле боя.

Если США отключат доступ Украины к спутниковым данным и системам связи, ВСУ могут столкнуться с серьёзными проблемами в координации войск.

Системы связи и управления боем

Украина активно использует американские системы управления боем, включая:

Advanced Field Artillery Tactical Data System (AFATDS) - систему координации артиллерийского огня.

- систему координации артиллерийского огня. Платформу JADC2 (Joint All-Domain Command & Control), которая интегрирует данные с разных источников на поле боя.

Без этих технологий Украина потеряет возможность эффективно координировать свои операции. У Европы нет альтернативных систем, которые можно было бы оперативно развернуть.

Даже если европейские страны увеличат помощь Украине, они не смогут компенсировать ключевые аспекты поддержки, которые обеспечивают США. Финансовые ограничения, недостаточные производственные мощности, а главное - зависимость от американской разведки, спутников и систем связи делают США незаменимым союзником.

Если Трамп решит свернуть поддержку Украины, Европейскому Союзу придётся столкнуться с тяжелейшими вызовами, и их решение потребует не месяцев, а лет. Это создаст существенные риски для Киева и усилит позиции России на поле боя.

Будущее трансатлантического альянса

Некоторые лидеры ЕС, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони, предлагают провести экстренный саммит с США, чтобы попытаться спасти отношения. Однако на фоне нестабильности американской внешней политики Европа уже делает ставку на самостоятельные инициативы. Разговоры о необходимости "европейской армии" становятся все громче, а планы по созданию независимой системы безопасности набирают популярность.

США и Европа оказались перед историческим вызовом. Если трансатлантический альянс не сумеет адаптироваться к новым условиям, это приведет к радикальному изменению мирового порядка. Однако даже если Европа продолжит взаимодействие с Трампом, ее стратегический фокус уже смещается на самостоятельные действия.

В конечном итоге, исход этого кризиса определит не только судьбу Украины, но и будущее глобальной системы безопасности.

Кризис в отношениях с США неожиданно сблизил Великобританию и ЕС, несмотря на последствия Брексита. Премьер-министр Стармер предложил "новый альянс" между Лондоном и Брюсселем, чтобы сохранить безопасность континента. Он уже координирует с европейскими лидерами стратегию в отношении Трампа и Украины.

Чтобы справиться с новой реальностью, ЕС придется увеличить оборонные бюджеты как минимум до 3% ВВП, а в более опасных сценариях - до 7%, сообщает Bloomberg. Однако даже если Европа сумеет компенсировать поставки оружия Украине, заменить возможности США в области разведки, космических технологий и военных коммуникаций будет сложнее.

Некоторые лидеры, включая итальянского премьера Джорджу Мелони, призывают провести саммит с США, чтобы спасти отношения. Однако эксперты предупреждают: ЕС придется действовать независимо, чтобы сохранить остатки трансатлантического альянса.

Даже если Европа продолжит взаимодействовать с Трампом, ее фокус смещается: теперь она вынуждена полагаться на собственные силы.