В Азербайджане продлили срок беспошлинного ввоза определенного топлива

Продлен срок освобождения от таможенной пошлины на ввозимое в Азербайджан топливо марки ТС-1 для реактивных двигателей.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал решение о внесении изменений в "Ставки акцизов на подакцизные товары, импортируемые на территорию Азербайджанской Республики", утвержденные решение №20 Кабинета министров Азербайджанской Республики от 19 января 2001 года.

Согласно решению, срок освобождения вышеуказанного топлива от таможенной пошлины продлен до 31 декабря 2025 года. Ранее этот срок был до 31 декабря 2024 года.