Узбекистан применит успешный опыт агрострахования Азербайджана

В Узбекистане будут использовать опыт успешно применяемого в Азербайджане механизма аграрного страхования.

Об этом во вторник сообщили Day.Az в Фонде аграрного страхования Азербайджана.

Отмечено, что эта тема стала ключевой в ходе визита в Узбекистан представителей министерства сельского хозяйства и руководства Фонда аграрного страхования Азербайджана.

В ходе визита делегация, в которую вошли председатель правления Фонда аграрного страхования Фуад Садыгов и советник министра сельского хозяйства Заур Алиев, провела встречи в министерствах сельского хозяйства, экономики и финансов Узбекистана, а также в Национальном агентстве перспективных проектов (Агентство, НАПП) Республики Узбекистан.

На встрече с заместителем министра экономики и финансов Узбекистана Ахадбеком Хайдаровым, руководителем департамента министерства Ботиром Уманалиевым, а также заместителем директора департамента министерства сельского хозяйства Ильхомом Жураевым были проведены обсуждения на основе подписанного меморандума между нашими странами о внедрении в Узбекистане опыта аграрного страхования, применяемого в Азербайджане.

Сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном в области аграрного страхования и применение опыта Азербайджана также обсуждались на встрече делегации с заместителем председателя Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан Вячеславом Юриевичем.

Напомним, что механизм аграрного страхования с государственной поддержкой в Азербайджане был создан указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 19 августа 2019 года. Данным указом был утвержден закон "Об аграрном страховании" и учрежден Фонд аграрного страхования.

Механизм аграрного страхования в Азербайджане создан на основе опыта и поддержки турецкой системы сельскохозяйственного страхования - организации TARSİM. Через систему аграрного страхования можно застраховать растениеводческие, животноводческие и рыбоводческие хозяйства от многочисленных рисков, включая стихийные бедствия. Согласно правилам, 50 процентов страховых взносов на поддержку фермеров выплачивается государством.

С момента начала своей работы Фонд аграрного страхования ежегодно увеличивает охват и объем своей деятельности. В настоящее время через Фонд аграрного страхования застраховано 447 тысяч гектаров, или около 25 процентов всех посевных площадей страны. Выплаты фермерам и хозяйствам по итогам 2024 года выросли до 6,4 миллиона манатов, и эта цифра продолжает расти.

Успешная аграрная страховая практика Азербайджана привлекла внимание стран региона, и в настоящее время ведутся дискуссии о применении этой практики в других странах, в том числе в Узбекистане.