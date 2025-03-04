https://news.day.az/economy/1734308.html В Азербайджане появится Национальная бизнес-ассоциация В Азербайджане создается Национальная бизнес-ассоциация. Как сообщает Day.Az, об этом заявил председатель правления, главный исполнительный директор Caspian Energy Club Тельман Алиев на проходящем сегодня в Баку B2B Forum по развитию бизнес-связей между Азербайджаном, Латвией, Эстонией и Финляндией.
В Азербайджане появится Национальная бизнес-ассоциация
В Азербайджане создается Национальная бизнес-ассоциация.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил председатель правления, главный исполнительный директор Caspian Energy Club Тельман Алиев на проходящем сегодня в Баку B2B Forum по развитию бизнес-связей между Азербайджаном, Латвией, Эстонией и Финляндией.
По его словам, будет создана масштабная организация, объединяющая азербайджанский бизнес в 100 странах мира.
"Азербайджанский бизнес представлен во многих странах. В этом направлении нам необходима поддержка. Мы стремимся к двустороннему сотрудничеству, так как именно такой формат взаимодействия является наиболее успешным", - добавил Т.Алиев.
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