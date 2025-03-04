Операция по борьбе с наркотиками в Сиязанском районе

Сотрудники полиции Сиязанского района провели очередные оперативные мероприятия, направленные на пресечение незаконного оборота наркотиков. В ходе операции были задержаны местные жители, ранее судимые Яхья Гюльалиев и Намиг Магеррамов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на губинскую региональную группу пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД).

У задержанных изъяли около 1 кг наркотических веществ, включая марихуану, героин и метамфетамин.

По решению суда оба задержанных взяты под стражу.