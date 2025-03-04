https://news.day.az/society/1734441.html Операция по борьбе с наркотиками в Сиязанском районе - есть задержанные - ВИДЕО Сотрудники полиции Сиязанского района провели очередные оперативные мероприятия, направленные на пресечение незаконного оборота наркотиков. В ходе операции были задержаны местные жители, ранее судимые Яхья Гюльалиев и Намиг Магеррамов.
Операция по борьбе с наркотиками в Сиязанском районе - есть задержанные - ВИДЕО
Сотрудники полиции Сиязанского района провели очередные оперативные мероприятия, направленные на пресечение незаконного оборота наркотиков. В ходе операции были задержаны местные жители, ранее судимые Яхья Гюльалиев и Намиг Магеррамов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на губинскую региональную группу пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД).
У задержанных изъяли около 1 кг наркотических веществ, включая марихуану, героин и метамфетамин.
По решению суда оба задержанных взяты под стражу.
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