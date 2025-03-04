В России почтили память жертв Ходжалинского геноцида

Памятные мероприятия, посвященные 33-й годовщине Ходжалинского геноцида, были организованы в Приморском крае Владивостока, Челябинской области и Красноярском крае Российской Федерации.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, общественная организация "Дружба", действующая в Приморском крае города Владивостока провела памятное мероприятие, посвященное 33-й годовщине Ходжалинского геноцида.

В своем выступлении председатель организации Рамиз Зейналов отметил, что ночь с 25 на 26 февраля 1992 года стала одним из самых страшных событий в истории. По инициативе Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева осуществляет системную и последовательную деятельность по доведению до мира фактов о Ходжалинском геноциде - одной из величайших трагедий человечества.

Он довел до сведения участников мероприятия, что начатая в 2008 году по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой международная кампания "Справедливость для Ходжалы!" еще больше усиливает пропагандистскую работу в этом направлении. В заключение были продемонстрированы видеоролики о Ходжалинской трагедии, подготовленные Фондом Гейдара Алиева.

Очередное мероприятие, посвященное Ходжалинской трагедии, состоялось в Челябинской области. Мероприятие, организованное Общественной организацией азербайджанцев Челябинской области, началось с минуты молчания в память о жертвах геноцида. Руководитель организации Аршад Ханкишиев подробно рассказал об истории геноцида. Вторая часть мероприятия была посвящена открытой дискуссии. Было отмечено, что долг каждого азербайджанца - помнить и беречь историю своей страны, а также чтить память о жертвах геноцида и шехидов. В конце был показан видеоролик о Ходжалинском геноциде.

Еще одно памятное мероприятие, посвященное 33-й годовщине Ходжалинского геноцида, прошло в Красноярском крае России. Церемонию организовали Региональная азербайджанская национально-культурная автономия и Союз азербайджанской молодежи Красноярского края. Сначала минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида. Заместитель председателя национально-культурной автономии по религиозным и духовным вопросам Красноярского края Гаджи Муталлиб Ибишов, свидетель тех трагических событий Назим Алиев, заместитель председателя автономии Тельман Тамоев рассказали о геноциде. Было подчеркнуто мужество, проявленное азербайджанским народом в восстановлении своей территориальной целостности, отмечено установление исторической справедливости.