Новая выходка Пашиняна - теперь и в метро

Автор: Зульфугар Ибрагимов

"Креативный" премьер Армении неутомим в полете своей творческой фантазии. Никол Пашинян любит разыгрывать представления на публику. То он готовит, то толкается в автобусе, то катит на велосипеде, то на пикнике загорает. Теперь взору всего прогрессивного человечества представлен ролик, рассказывающий о поездке главы армянского правительства на работу на метро.

Как говорится, все чинно-благородно. Вот он заходит в холл, оплачивает проезд, проходит через турникет, занимает место в вагоне, доезжает до нужной станции и пешком идет к зданию правительства. Наверняка, многие экзальтированные старушки в Ереване прослезились: ах, какой же народный у них премьер-министр, все с народом, да среди народа.

Однако у большинства, судя по комментариям в соцсетях, вместо слез умиления возникли вопросы. Например, почему столичное метро утром, в час пик пустует? Действительно, это очень интересно. Ереванцы на метро на работу не ездят? Или уровень безработицы таков, что подземку просто некем заполнять? В вагоне полтора человека, а на перроне вообще пустота. А, наверное, Пашинян хотел показать, что он на работе ни свет ни заря - Ереван, мол, еще спит, а он уже... Но на улице светло, значит, время уже за 08.00. Пашинян, конечно, рассчитывал на другой эффект, но его поездка в пустом метро только рассмешила.

Вывод один - постановочное видео сделано с утра в выходной день, а представлено все как "премьер-министр едет на работу на метро". Честно сказать, даже как-то неловко становится за главу соседней страны. Сколько же можно разыгрывать представления вместо того, чтобы реально сделать, наконец, что-то для своей страны?

Армянам, не сомневаемся, глубоко все равно, на чем ездит их премьер на работу. Для них важнее, чтобы он на этой своей работе не кресло просиживал, а что-то, наконец, начал делать.

Да уж, можно убрать Никола из пиара, но убрать пиар из Никола - никогда.