https://news.day.az/world/1734475.html Временный поверенный в делах посольства Ирана в Анкаре вызван в МИД Турции Временный поверенный в делах посольства Ирана в Анкаре вызван в министерство иностранных дел Турции. Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил советник пресс-службы МИД Турции Онджу Кечели.
Временный поверенный в делах посольства Ирана в Анкаре вызван в МИД Турции
Временный поверенный в делах посольства Ирана в Анкаре вызван в министерство иностранных дел Турции.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил советник пресс-службы МИД Турции Онджу Кечели.
Согласно информации, Кечели сообщил, что временный поверенный в делах посольства Ирана в Анкаре был приглашен в министерство для обсуждения двусторонних вопросов и претензий некоторых иранских официальных лиц в отношении Турции.
"В последнее время мы наблюдаем как официальные лица Ирана все чаще публично высказывают свою критику в адрес Турции. Мы уже представили иранской стороне подготовленное нами досье на эту тему",- отмечается в информации.
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