В Азербайджане изъяли крупную партию контрабандных сигарет

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана в ходе своей работы изъяли крупную партию контрабандных сигарет.

Как сообщает Day.az, ссылаясь на информацию, предоставленную пресс-службой ГТК, подозрительные изображения были зафиксированы на экране рентгеновского аппарата во время проверки чемоданов гражданина Азербайджана, который прибыл рейсом из Стамбула в Баку.

По результатам досмотра были обнаружены 27 640 сигарет, которые не были заявлены в таможенной декларации и не имели необходимой маркировки.

В связи с инцидентом начато расследование.