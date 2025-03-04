https://news.day.az/society/1734501.html В Азербайджане изъяли крупную партию контрабандных сигарет Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана в ходе своей работы изъяли крупную партию контрабандных сигарет.
В Азербайджане изъяли крупную партию контрабандных сигарет
Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана в ходе своей работы изъяли крупную партию контрабандных сигарет.
Как сообщает Day.az, ссылаясь на информацию, предоставленную пресс-службой ГТК, подозрительные изображения были зафиксированы на экране рентгеновского аппарата во время проверки чемоданов гражданина Азербайджана, который прибыл рейсом из Стамбула в Баку.
По результатам досмотра были обнаружены 27 640 сигарет, которые не были заявлены в таможенной декларации и не имели необходимой маркировки.
В связи с инцидентом начато расследование.
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