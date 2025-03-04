Гейдар Алиев сыграл важнейшую роль в успешном завершении строительства Байкало-Амурской магистрали

Гейдар Алиев сыграл важнейшую роль в успешном завершении строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ), протяженностью более 4000 километров.

Как передает Day.Az, об этом рассказываете в сюжете передачи "Сегодня" в эфире российского телеканала НТВ. Репортаж был посвящен торжественной церемонии закладки памятника общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву, которая состоялась в Москве в сквере у посольства Азербайджана в России.

В мероприятии приняли участие посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя правительства России Виталий Савельев, ветераны строительства Байкало-Амурской магистрали, министерства транспорта СССР и др.

В сюжете подчеркивается, что Байкало-Амурская магистраль играет важнейшую роль в освоении Сибири и Дальнего Востока. Ветераны великой советской стройки собрались, чтобы почтить память общенационального лидера Азербайджана.

"Гейдар Алиев не только входил в состав высшего руководства, но и возглавлял правительственную комиссию по строительству Байкало-Амурской магистрали. В России с большим уважением и теплотой хранят память об этом ярком и незаурядоном человеке", - говорится в репортаже.

Выступавший в репортаже заместитель председателя правительства России Виталий Савельев подчеркнул, что Гейдар Алиев вписал себя золотыми буквами в историю создания БАМ-а.

"Он не просто курировал от имени совета министров СССР этой стройкой. Он жил ею", - сказал Васильев.

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