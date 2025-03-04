Обсуждены вопросы сотрудничества между парламентами Азербайджана и Турции

4 марта председатель Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Нуман Куртулмуш позвонил председателю Милли Меджлиса Азербайджана Сахибе Гафаровой и поздравил с наступлением священного месяца Рамазан.

Как сообщили Day.Az в Милли Меджлисе, председатель ВНСТ выразил пожелания, чтобы этот священный месяц даровал мир, благополучие и процветание братскому азербайджанскому народу и всему мусульманскому миру.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений между братскими странами, в том числе межпарламентского сотрудничества. Было выражено удовлетворение высоким уровнем взаимодействия законодательных органов как на двусторонней основе, так и в рамках международных парламентских организаций.