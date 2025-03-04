В Испании возобновят расследование о смерти основателя Mango

Следственный суд в Каталонии решил возобновить расследование из-за гибели основателя испанской компании по дизайну и продаже одежды Mango Исака Андика.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Высшем суде региона.

"Подтверждаю, что дело было вновь открыто", - отметили в юридической инстанции. Как передает газета El País, в последние недели полиция Каталонии провели новые следственные действия, которые подвигли судью вновь открыть дело. Пока гипотеза стражей порядка остается прежней: бизнесмен погиб, упав со 150-метрового склона во время экскурсии в горах, признаков преступления нет.

Однако следователи хотели бы лучше прояснить детали случившегося. Уточняется, что во время инцидента Андика сопровождал лишь его сын, в чьих показаниях были несоответствия.

Основатель Mango и один из богатейших людей Испании погиб на 72-м году жизни в декабре 2024 года в результате инцидента в горах.

Сеть Mango была основана в 1984 году в автономном сообществе Каталония родившимся в Турции бизнесменом Исаком Андиком. По данным журнала Forbes, он был пятым в списке самых богатых людей Испании.

У Mango насчитывается около 2,7 тыс. точек продаж в мире. Компания закрыла 2023 финансовый год с рекордными продажами, превысившими 3,1 млрд евро.