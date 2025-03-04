Президент Ильхам Алиев вынес строгий выговор председателю Госагентства по туризму

Председателю Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики Фуаду Гумбату оглы Нагиеву объявлен строгий выговор за ошибки, допущенные им в работе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.