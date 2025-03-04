https://news.day.az/officialchronicle/1734448.html Президент Ильхам Алиев вынес строгий выговор председателю Госагентства по туризму - РАСПОРЯЖЕНИЕ Председателю Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики Фуаду Гумбату оглы Нагиеву объявлен строгий выговор за ошибки, допущенные им в работе. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Президент Ильхам Алиев вынес строгий выговор председателю Госагентства по туризму - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателю Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики Фуаду Гумбату оглы Нагиеву объявлен строгий выговор за ошибки, допущенные им в работе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
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