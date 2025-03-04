Названа дата первого лунного затмения в этом году

Первое лунное затмение этого года произойдет 14 марта. Это будет полное лунное затмение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по информации кафедры астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), затмение начнется в 09:09:33 и закончится в 12:47:48.

Оно продлится 3 часа 38 минут. Полное затмение начнется в 10:26:06 и закончится в 11:31:26. Максимум затмения придется на 10:59:56.

В течение 65 минут Луна приобретет красно-оранжевый оттенок - это явление известно как "Кровавая Луна". Оно возникает из-за того, что солнечные лучи, проходя через атмосферу Земли, рассеиваются, и к Луне доходят только длинноволновые спектры света, придавая ей характерный цвет.

Затмение лучше всего будет видно населению в Северной и Южной Америке, а также в акватории Тихого океана, Западной Европе и Западной Африке.

В Азербайджане наблюдать затмение не удастся, так как в этот момент Луна будет находиться ниже линии горизонта.