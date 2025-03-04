Латвийские товары становятся популярнее в Азербайджане

Растет экспорт продовольствия из Латвии в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала директор департамента проектов ЕС Латвийской торгово-промышленной палаты Лига Сичева на B2B Forum, посвящённом развитию бизнес-отношений между Азербайджаном, Латвией, Эстонией и Финляндией.

Сичева отметила, что Латвия в основном экспортирует в Азербайджан продукцию животного происхождения, продуктов питания, химической продукции и фармацевтики. "Мы особенно рады росту экспорта продовольствия в Азербайджан, и эти показатели продолжают увеличиваться", - подчеркнула она.

По ее словам, Латвия в основном импортирует из Азербайджана металлы, машиностроительную продукцию, а также продукты питания и овощи.

"Мы рады, что торговля развивается в обоих направлениях, ведь только при двустороннем обмене можно говорить о прочных экономических отношениях", - сказала Л.Сичева

Отметим, что в Баку проходит B2B Forum по развитию бизнес-связей между Азербайджаном, Латвией, Эстонией и Финляндией. Мероприятие проводится в рамках проекта LEF Network Azerbaijan, при организационной поддержке Caspian Energy Club.