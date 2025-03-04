Университеты Азербайджана и Казахстана подписали соглашения о сотрудничестве

17 университетов Азербайджана и Казахстана подписали более 40 соглашений о сотрудничестве.

Как передает Day.Az, документы были подписаны в рамках круглого стола по укреплению сотрудничества в сфере высшего образования между Азербайджаном и Казахстаном в университете ADA.

Эти документы свидетельствуют о стремлении сторон к расширению академического взаимодействия, созданию совместных образовательных программ и углублению научного сотрудничества.