https://news.day.az/society/1734392.html Университеты Азербайджана и Казахстана подписали соглашения о сотрудничестве 17 университетов Азербайджана и Казахстана подписали более 40 соглашений о сотрудничестве. Как передает Day.Az, документы были подписаны в рамках круглого стола по укреплению сотрудничества в сфере высшего образования между Азербайджаном и Казахстаном в университете ADA.
Университеты Азербайджана и Казахстана подписали соглашения о сотрудничестве
17 университетов Азербайджана и Казахстана подписали более 40 соглашений о сотрудничестве.
Как передает Day.Az, документы были подписаны в рамках круглого стола по укреплению сотрудничества в сфере высшего образования между Азербайджаном и Казахстаном в университете ADA.
Эти документы свидетельствуют о стремлении сторон к расширению академического взаимодействия, созданию совместных образовательных программ и углублению научного сотрудничества.
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