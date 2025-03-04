https://news.day.az/officialchronicle/1734495.html Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества D-8 4 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества D-8 Исиака Абдул Кадира Имама. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества D-8
4 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества D-8 Исиака Абдул Кадира Имама.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре