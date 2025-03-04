Азербайджан и Узбекистан утвердили сроки заседания межправкомиссии на 2025 г.

Азербайджан и Узбекистан договорились о проведении 14-го заседания Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству в первой половине текущего года.

Как сообщает Day.Az, об этом стало известно в ходе встречи между министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым и послом Азербайджана в Узбекистане Гусейном Гулиевым.

По итогам встречи также были согласованы взаимные шаги по организации 14-го заседания Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству в первой половине 2025 года, а также других мероприятий в рамках двусторонней повестки узбекско-азербайджанского сотрудничества.

В ходе переговоров стороны также обсудили меры для своевременной реализации достигнутых договоренностей, а также перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, уделяя особое внимание активному вовлечению деловых кругов обеих стран.

Особое внимание было уделено реализации ранее согласованных проектов в сфере градостроительства, туризма и сельского хозяйства. Стороны наметили комплексные задачи по ускорению текущих работ и согласовали дальнейшие совместные шаги для поддержки новых инвестиционных инициатив.

Была отмечена положительная динамика инвестиционного сотрудничества. В настоящее время в Узбекистане функционируют 257 предприятий с участием азербайджанского капитала, включая 56 совместных компаний и 201 предприятие со 100% азербайджанским участием. Отметив высокий потенциал для кратного увеличения этих показателей, стороны договорились о продвижении перспективных проектов среди бизнес-сообществ Узбекистана и Азербайджана.