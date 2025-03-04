США добились огромных инвестиций от крупнейшего производителя микросхем

Крупнейший в мире производитель микросхем - тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) - решила инвестировать 100 миллиардов долларов в заводы по производству полупроводников в США. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ожидается, что о соответствующих планах компании в ближайшее время объявит президент США Дональд Трамп. Тайваньские инвестиции пойдут на строительство передовых предприятий по производству чипов. Это будет способствовать достижению давно преследуемой цели США по восстановлению местной полупроводниковой промышленности после того, как производство в последние десятилетия в основном перемещалось в Азию.