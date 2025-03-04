https://news.day.az/society/1734358.html Казахстан и Азербайджан усиливают партнерство в области образования Мы намерены и дальше развивать наши отношения с Азербайджаном в сфере образования.
Казахстан и Азербайджан усиливают партнерство в области образования
Мы намерены и дальше развивать наши отношения с Азербайджаном в сфере образования.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель в ходе круглого стола по укреплению сотрудничества в сфере высшего образования между Азербайджаном и Казахстаном в университете ADA.
"Отношения Казахстана и Азербайджана находятся на высоком уровне. В наших странах активно проводятся реформы в сфере образования", - сказал он.
Посол также отметил, что в Баку впервые будет организована выставка казахстанских университетов.
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